Путин заявил Шольцу и Макрону, что планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе них он заявил, что намерен подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Французская и немецкая стороны выразили разочарование в связи с таким развитием ситуации, но выразили готовность продолжать контакты, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. После заседания Совета безопасности на котором обсуждался вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик, глава государства заявил, что решение будет принято сегодня. С соответствующим предложением сегодня выступили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Татьяна Леухина