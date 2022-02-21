Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к жителям страны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Сегодня Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждался вопрос о признании ДНР и ЛНР. Российский лидер заслушал на нем все точки зрения членов совета. Против признания никто не высказался. После всех выступлении Путин заявил, что решение о признании Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня. Все подробности — в материале «Реального времени».



Фото: kremlin.ru

Вопрос о признании ДНР и ЛНР подняли депутаты КПРФ еще в январе. 15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. А уже сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Пушилин заявил, что украинские власти идут на силовое решение конфликта.



Татьяна Леухина