Решение о признании ДНР и ЛНР примут сегодня — какие аргументы «за» приводили члены Совбеза

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совбеза РФ заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

На заседании глава государства заслушал точки зрения всех членов совета.

— Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история человеческая, что от этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам, — заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в случае признания давление на Россию будет запредельным, но страна знает, как этому противостоять. В своем выступлении Медведев сравнил ситуацию на Донбассе с ситуацией с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году и подчеркнул, что в нынешнее положение гораздо сложнее.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания подчеркнул, что специально не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вновь обратился к главе государства с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он отметил, что решение нижней палаты парламента продиктовано гуманитарными причинами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что конфликт на Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию, а Западу — как антироссийский проект.

— Угроза санкций — это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя, — заявила Матвиенко.

Во время выступления она задалась вопросом, что плохого Россия сделала Украине.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что России необходимо вести переговоры только с США, все остальные будут делать то, что скажут они. Он также призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР. Все происходящее на Донбассе, по мнению Патрушева, организовали США.



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство «уже давно» готовится к признанию самопровозглашенных республик. Все риски, по его словам, хорошо проработаны.

— Нам необходимо идти на обострение ситуации, мы поддерживаем, сделаем все, что возможно, чтобы обеспечить экономическое развитие РФ, — сказал председатель правительства.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что тезис о планах РФ о «вторжении» на Украину рожден в стенах Госдепа и уже напоминает пропаганду войны. При этом он подчеркнул, что Западу можно дать последний шанс и заставить Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения. Во время своего выступления директор СВР Нарышкин заявил, что поддерживает «предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России». Однако тут его поправил Путин: Совбез РФ обсуждает вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

Глава государства заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал признать независимость Донбасса в границах, сложившихся «до оккупации Украиной».

Министр иностранных дел Сергей Лавров также выступил за признание независимости. 2-3 дня никакой роли не сыграют, добавил он.

Сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Также они обратились к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.



Татьяна Леухина