Около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу

Российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

По его словам, за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами в другие регионы России. Кроме того, где-то около тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей в Ростовской области.

Фото: govvrn.ru

Накануне сообщалось, что за сутки больше 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией. Из-за растущего потока эвакуированных в Воронежской области ввели режим ЧС. На территории региона развернули 42 пункта для размещения прибывших.





Дарья Акимова