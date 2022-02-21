Песков заявил, что в Кремле разбираются с сообщениями США о возможных терактах в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разбираются, были ли сигналы из США о возможных терактах, которые могут произойти на территории России в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее американское посольство предупредило своих граждан о возможности нападения на торговые центры и метро в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, граничащих с Украиной. Американцам посоветовали продумать план выезда из страны без помощи властей США.

«Это весьма необычная практика, и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США», —сообщил Песков.

Фото: pixabay.com

Вчера посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте диппредставительства сообщение о возможных угрозах терактов. Стоит отметить, что служба не приводит ссылок на конкретные публикации.

На эти заявления отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поинтересовалась, передавал ли Вашингтон эти данные российским коллегам по партнерским каналам.



Максим Кокунин