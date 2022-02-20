Посольство США со ссылкой на СМИ предупредило своих граждан о рисках терактов в России

Посольство США в Москве предупредило американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в России. Обращение опубликовано на официальном сайте диппредставительства.



— По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной, — говорится в тексте.

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Стоит отметить, что посольство не приводит ссылки на конкретные публикации.

На публикацию отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать? — написала она.