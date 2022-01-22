Куба отменила правила въезда для российских туристов, приезжающих в составе туристических групп

Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в составе туристических групп. Их освободили от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тесты не будут требовать при заселении в отели и во время отдыха.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решение об ослаблении правил въезда для россиян связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе, а также с высоким уровнем вакцинации местного населения.

В начале января исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандер сообщил, что Евросоюз может открыть границы для российских туристов весной 2022 года. Однако многое зависит от признания «Спутника V» ВОЗ.

Татьяна Леухина