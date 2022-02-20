Татарстан направит более 280 миллионов рублей на покупку нового жилья для сирот

Жилье купят в Казани и Набережных Челнах

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о покупке жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная цена договора составляет 280,4 млн рублей. Она установлена из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Татарстану на 1 квартал 2022 года — 96 108 рублей. То есть примерно хотят купить 2,9 тысячи «квадратов» жилья.

Речь идет о приобретении жилья в Казани и Набережных Челнах. Согласно графику, 48 жилых помещений в столице Татарстана нужно передать до 20 декабря текущего года, 48 квартир в Челнах — до 20 декабря 2023 года, а затем еще столько же — в период с 1 января по 20 декабря 2024 года. На каждый этап предусмотрено более 93,4 млн рублей. Всего — 144 объекта.

В техническом задании упоминается два вида жилых помещений: жилой дом и отдельная квартира. Норма предоставления — не менее 24, но не более 36 «квадратов» на одного человека. Жилое помещение не должно находиться в залоге и под арестом.

Предполагается наличие отдельной кухни с раковиной, санитарного узла с сантехникой, также должны быть установлены окна и двери. Объект пригоден для проживания, с чистовой отделкой, возможна свободная планировка комнат. Высота потолков составляет как минимум 2,5 м. Год постройки и ввода в эксплуатацию жилых домов на момент приобретения должен быть не более пяти лет.

— Исключается приобретение квартиры в цокольных, полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, в домах, подлежащих сносу, построенных без проекта (самовольные постройки), — говорится в документации.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание жилых помещений, составляет не менее двух лет.



Не всем сиротам дают новое жилье

В прошлом году Госжилфонд при президенте Татарстана обеспечил жильем 636 детей-сирот. За счет государства участникам программы передали однокомнатные квартиры в соципотечных домах в различных районах республики. В них выполнена чистовая отделка, оборудована сантехника, имеются электрические или газовые плиты, датчики пожарной сигнализации и др.

А в этом году в Татарстане планируют обеспечить жильем 600 детей-сирот. Кроме того, поддержку получат многодетные семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Жильем обеспечат 40 таких семей. В общей сложности в 2022 году в республике поддержка будет оказана 697 семьям.

Вот только не всем сиротам дает новое жилье — как выяснило «Реальное время», челнинскому сироте Денису Харитонову сначала пришлось судиться за положенную от государства квартиру, а потом ему предложили въехать в старую квартиру, убитую прежними жильцами с алкогольной зависимостью.

— Я должен был получить жилье по выходе из детдома в 2017 году. И с тех пор понял: пока не будешь сам шевелиться, добиваться, — для тебя ничего не сделают, хоть и положено по закону, — рассказал «Реальному времени» Денис Харитонов. — Мне очень долго отказывали, якобы жилья нет, очередь. Потом предлагали поселиться в каком-то учреждении для временного пребывания. Но там все по расписанию, утром двери в определенное время открывают, вечером запирают, а я и выхожу на работу рано, и возвратиться могу ночью. Я плотник в коммерческой фирме, работаем, пока заказы есть! Ну, а в декабре Вахитовский райсуд удовлетворил иск прокурора Набережных Челнов к Минобрнауки РТ и обязал предоставить жилье. Правда, на это решение министерство уже подало апелляцию в Верховный суд РТ.

Диана Жиленкова