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В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса

20:20, 19.02.2022
В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером в Казани на улице Авангардной мужчина попал под колеса троллейбуса. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Судя по кадрам с видеорегистратора троллейбуса, он сам бросился под колеса транспорта. Водитель среагировал и вывернул в сугроб, мужчина получил переломы. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, ревизоры МУП «Метроэлектротранс». Движение троллейбуса восстановили уже в 18.20.

В начале февраля в Казани на перекрестке улиц Павлюхина — Назарбаева водитель одного из автомобилей подрезал троллейбус. Чтобы избежать столкновения, троллейбус выехал на обочину.

Татьяна Леухина
ПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан

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