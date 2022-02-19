В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса

Сегодня вечером в Казани на улице Авангардной мужчина попал под колеса троллейбуса. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Судя по кадрам с видеорегистратора троллейбуса, он сам бросился под колеса транспорта. Водитель среагировал и вывернул в сугроб, мужчина получил переломы. На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД, ревизоры МУП «Метроэлектротранс». Движение троллейбуса восстановили уже в 18.20.



В начале февраля в Казани на перекрестке улиц Павлюхина — Назарбаева водитель одного из автомобилей подрезал троллейбус. Чтобы избежать столкновения, троллейбус выехал на обочину.



Татьяна Леухина