В Казани водитель подрезал троллейбус, из-за чего тот выехал на обочину

В Казани на перекрестке улиц Павлюхина — Назарбаева водитель одного из автомобилей подрезал троллейбус. Чтобы избежать столкновения, троллейбус выехал на обочину. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Движение транспорта продолжается. Личность виновника ДТП пока не установлена, водитель скрылся с места происшествия. Для поиска используются записи с видеорегистратора.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в городе на улице Ершова столкнулись автобус и иномарка. Сразу после столкновения пассажиры автомобиля Hyundai набросились на водителя общественного транспорта, посчитав его виновником ДТП. К тому моменту, как на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и экипаж ППС, нападавшие уже скрылись.



Диана Жиленкова