В Нижнекамске спасли женщину с 90% поражением легких из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске медики спасли женщину с 90% поражением легких из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЦРМБ.

33-летняя девушка попала в больницу, когда уже не могла дышать. Ее экстренно доставили в реанимацию, где 29 дней врачи боролись за ее жизнь.

Реаниматологи перевели ее на аппарат искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия была максимальной, использовали все, что можно было использовать в такой сложной момент.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время лечения у нее случилась полная атония кишечника: орган просто перестал работать. К спасению подключились хирурги и физиотерапевты. Благодаря профессионализму врачей, оперативное вмешательство не понадобилось. Женщина задышала спустя 10 дней самостоятельно.

В ноябре прошлого года в Чувашии врачи спасли трехмесячного младенца со стопроцентным поражением легких из-за коронавируса. Реаниматологи три недели боролись за его жизнь.



Татьяна Леухина