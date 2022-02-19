Следком возбудил уголовное дело после обстрела территории Ростовской области

Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неизвестные, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, обстреляли приграничную территорию Тарасовского района. Погибших, пострадавших нет. После разминирования территории следственная группа начала осматривать место происшествия.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

Вчера на территории Ростовской области ввели режим повышенной готовности для работы по приему беженцев из ДНР и ЛНР. МЧС ДНР сообщало , что эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек.

