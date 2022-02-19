Марат Зяббаров: Система мелиорации Татарстана постоянно признается одной из лучших в стране

Система мелиорации Татарстана постоянно признается Минсельхозом России одной из лучших в стране. В республике сохранили все мелиоративные строительные и эксплуатационные подразделения, имеются высококвалифицированные кадры мелиораторов, рассказал на совещании в Доме правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

После аномальной засухи 2010 года в Татарстане уделяют серьезное внимание обновлению мелиоративного комплекса. С 2015 года в рамках федеральных и региональных программ реконструировали более 32 тыс. га орошаемых земель, проложили более 200 км водопровода.

Фото: agro.tatarstan.ru

Также Татарстана участвует в федеральной адресной инвестиционной программе «Развитие мелиорации», которая на 100% финансируется из бюджета РФ на строительство и реконструкцию крупных федеральных объектов. В республике по этой программе построили и ввели в эксплуатацию 6 крупных федеральных мелиоративных объектов общей площадью 2400 га.

В прошлом году разработали проекты на реконструкцию ещё 6 федеральных объектов на площади около 3 тыс. га, на общую сумму 22,5 млн. руб. Также предусмотрено финансирование проектирования двух крупных мелиоративных объектов: строительство Чистопольской оросительной системы на площади 3100 га и реконструкция Арской оросительной системы (Кырлай) 440 га, сообщает пресс-служба президента РТ.



В 2021 году на заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов обращал внимание на слабую систему мелиорации в регионе. Позже Минсельхозпрод Татарстана выделял на мелиоративные работы в хозяйствах республики 222 млн рублей.



Татьяна Леухина