Минсельхозпрод Татарстана выделил на мелиоративные работы 222 млн рублей

Минсельхозпрод Татарстана выделил на мелиоративные работы в хозяйствах республики 222 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Объявлено четыре тендера на сумму от 45 до 60 млн рублей.

Как следует из документации тендеров, работы пройдут в различных хозяйствах в населенных пунктах Альееевского, Лениногорского, Лаишевского, Высокогорского, Мамадышского, Тукаевского и Арского районов.

В минувший четверг на заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов обращал внимание на слабую систему мелиорации в регионе.

Александр Артемьев