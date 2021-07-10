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Минсельхозпрод Татарстана выделил на мелиоративные работы 222 млн рублей

09:53, 10.07.2021
Минсельхозпрод Татарстана выделил на мелиоративные работы 222 млн рублей
Фото: mcx.gov.ru

Минсельхозпрод Татарстана выделил на мелиоративные работы в хозяйствах республики 222 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Объявлено четыре тендера на сумму от 45 до 60 млн рублей.

Как следует из документации тендеров, работы пройдут в различных хозяйствах в населенных пунктах Альееевского, Лениногорского, Лаишевского, Высокогорского, Мамадышского, Тукаевского и Арского районов.

В минувший четверг на заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов обращал внимание на слабую систему мелиорации в регионе.

Александр Артемьев
ПромышленностьАгропром Татарстан
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