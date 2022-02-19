Постановление кабмина Татарстана об отмене QR-кодов опубликовали официально

На Официальном портале правовой информации Татарстана появилось постановление кабмина республики, которое вносит изменения в документ, регламентирующий антикоронавирусные меры в республике. Речь об отмене документов, которыми в Татарстане ввели QR-коды о перенесенном COVID-19 или прививке.

Напомним, с 21 февраля татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте, а также в заведениях общепита и торговых центрах. Там они действовали с 22 ноября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)





Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью.