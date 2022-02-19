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Постановление кабмина Татарстана об отмене QR-кодов опубликовали официально

09:54, 19.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Постановление кабмина Татарстана об отмене QR-кодов опубликовали официально
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На Официальном портале правовой информации Татарстана появилось постановление кабмина республики, которое вносит изменения в документ, регламентирующий антикоронавирусные меры в республике. Речь об отмене документов, которыми в Татарстане ввели QR-коды о перенесенном COVID-19 или прививке.

Напомним, с 21 февраля татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте, а также в заведениях общепита и торговых центрах. Там они действовали с 22 ноября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

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