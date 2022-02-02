В Татарстане в этом году бесплатно газифицируют более 8,5 тысячи домов

В Татарстане в 2022 году планируется бесплатно газифицировать 8,5 тысячи домов. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

В программу социальной догазификации на 2021—2023 годы включили 9,3 тысячи домовладений. В 2023 году в планах бесплатно провести газ до границ еще 49 участков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общий объем финансовых средств, который нужен для реализации программы, оценивается в более 3,9 миллиарда рублей.

Также Минибаев сообщил, что льготным категориям граждан компенсируют до 100% затрат на подведение газа к границам земельного участка и покупку необходимого оборудования. На эти цели планируется потратить 195 млн рублей.



Татьяна Леухина