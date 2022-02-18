За сутки украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины за последние сутки 29 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В том числе было применено тяжелое вооружение, сообщает телеграм-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне вечером были обстреляны такие населенные пункты, как Сокольники, Славяносербск, Золотое 5, Молодежное, Голубовское и другие. Использовались крупнокалиберные пулеметы. Данные о пострадавших уточняются.

Обстрелы произошли и в районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). На фоне этих сообщений курс рубля упал по отношению к основным валютам. Например, вчера курс доллара составлял 76,23 рубля, евро — 86,63 рубля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит сообщения из Донбасса, обстановка там нагнетается. За сутки провокационные действия со стороны Киева в районе Донбасса усилились.

Диана Жиленкова