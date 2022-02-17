Песков: обстановка в Донбассе нагнетается
Кремль видит сообщения из Донбасса, обстановка там нагнетается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в последние сутки провокационные действия со стороны Киева в районе Донбасса усилились, передает ТАСС.
Этим утром стало известно, что украинские силовики обстреляли несколько населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР) — Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Применялись крупнокалиберные пулеметы и запрещенные Минскими соглашениями минометы. Также были обстреляны районы населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).
Вчера Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, если Россия признает эти республики, то это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
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