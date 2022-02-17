Рубль упал на фоне сообщений об обстрелах ДНР и ЛНР

Фото: Илья Репин

На фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе курс российского рубля упал по отношению к основным валютам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 11.59 мск курс доллара составлял 76,23 рубля. Евро стоил 86,63 рубля.

Также упали основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи потерял 2,5%, упав до 3 555,26 пункта, индекс РТС — 3,89%, снизившись до 1 465 пунктов.

Сегодня утром вооруженные силы Украины открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В том числе использовалось запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Были обстреляны такие населенные пункты, как Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Также были обстреляны районы населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

Дарья Акимова