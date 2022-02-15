Защита Камилы Валиевой отреагировала на слова представителя МОК об источнике допинга

Партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, представляющей интересы фигуристки Камилы Валиевой, Анна Козьменко прокомментировала заявления представителя Международного олимпийского комитета (МОК) об источнике вещества в допинг-пробе спортсменки.



«С сожалением отмечу, что, несмотря на эти факторы: конфиденциальность, статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию Камилы Валиевой», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она отметила, что, помимо того, что это грубо нарушает правила, это также несправедливо по отношению к спортсменке.

Во вторник представитель МОК Денис Освальд сообщил, что найденное в допинг-пробе Валиевой вещество попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Позднее в пресс-службе МОК сообщили, что Освальд лишь повторял опубликованную в прессе информацию.

Фото: olympic.ru

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступили с короткой программой в личном турнире на Олимпийских играх. Впереди у них произвольная программа, которую спортсменки представят 17 февраля. Валиева получила 82,16 балла. 17-летняя Анна Щербакова получила 80,2 балла, установив свой личный рекорд. Александра Трусова заняла четвертое место — 74,6 балла.

Валиева не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. Комментарии прессе дали фигуристки Анна Щербакова, занявшая второе место, и Александра Трусова, занявшая четвертое место.

Маргарита Головатенко