В Казани прошли товарищеские матчи на «Кубок дружбы — дуслык» — видео

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В Казани 17 февраля был дан старт Всероссийскому хоккейному турниру на «Кубок дружбы — дуслык». Турнир пройдет до 20 февраля.



Сегодня на лед около Раифского монастыря вышли сборная духовенства и сборная Ночной хоккейной лиги. Хоккеисты-любители тренируются регулярно, а представители духовенства встают на коньки гораздо реже.

Товарищеские матчи предваряют уникальный Всероссийский «Кубок дружбы — дуслык», который в Татарстане проводят второй год. Официальное открытие турнира «Кубок дружбы — дуслык» пройдет 18 февраля. Тогда же стартуют первые матчи. В общей сложности за медали и кубки поборются 10 команд.

Год назад турнир организовали по инициативе Духовного управления мусульман, Казанской епархии и Федерации хоккея. Первый межконфессиональный хоккейный турнир в Татарстане завершился победой команды Казанской епархии.

Маргарита Головатенко