В Казани пройдет Всероссийский хоккейный турнир на «Кубок дружбы — дуслык»

В Казани с 17 по 20 февраля пройдет Всероссийский хоккейный турнир на «Кубок дружбы — дуслык». Организаторы состязаний — Казанская епархия и Духовное управление мусульман РТ.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Казани, Санкт-Петербурга, Севастополя, Североморска, Салавата и Кузнецка. Матчи пройдут на нескольких площадках: в ледовом дворце спорта и на арене «Триумф». Матч-открытие пройдет на 18 февраля в 15:00 в ледовом дворце спорта.

Фото: tatmitropolia.ru

19 февраля с 10:00 стартуют финальные игры турнира. В этот же день в 16:00 игроки «Ночной хоккейный лиги» проведут товарищеский матч на льду казанского парка «Черное озеро». Поединок под открытым небом состоится в рамках ежегодного мероприятия «Студеный лед», сообщается на сайте мэрии Казани.

Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык» прошел в Татарстане впервые в прошлом году. В нем победила команда Казанской епархии «Добрыня». Второе место заняла команда Казанского высшего танкового командного училища «Т-26», третье место — команда «Фемида».



Татьяна Леухина