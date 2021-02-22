Первый межконфессиональный хоккейный турнир в Татарстане завершился победой команды Казанской епархии

В Раифе 21 февраля прошел Всероссийский турнир по хоккею «Кубок Дружбы — Дуслык. Раифа 2021». Это первый в Татарстане межконфессиональный турнир.

Третье место заняла команда «Фемида», второе место — команда Казанского высшего танкового командного училища «Т-26». Кубок чемпионов получила команда Казанской епархии «Добрыня», обыграв соперников со счетом 5:3, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Специальными гостями были хоккеисты и главный тренер казанского «Ак Барса», а еще митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

Турнир организован Казанской епархией при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В соревнованиях принимали участие шесть команд, среди которых были коллективы прихожан храмов, мечети и судей Верховного суда РТ.

Турнир стартовал 20 февраля — в этот день команды играли на площадке ледовой арены «Баско» в Казани. На льду Раифского озера состоялись финальные встречи.



Маргарита Головатенко