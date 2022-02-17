В 2021 году ущерб от преступлений в России превысил 560 млрд рублей

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от преступлений в России в 2021 году превысил 560 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возросло количество выявленных и задокументированных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких. На данный момент приняты меры к его возмещению на сумму 430 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

9 февраля на итоговой коллегии МВД по РТ сообщили, что за прошедший год в Татарстане зарегистрировали почти три тысячи преступлений в сфере экономики с общим ущербом в 2,4 миллиарда рублей.

В частности, силовики направили в суд дело о сбыте поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей членами организованного преступного сообщества через интернет-портал HYDRA и дело ОПС по поставке контрафактных картриджей.

Максим Кокунин