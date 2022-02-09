Ущерб от экономических преступлений в Татарстане за год составил 2,4 млрд рублей

Почти три тысячи преступлений в сфере экономики с общим ущербом в 2,4 миллиарда рублей зарегистрировали в Татарстане в минувшем году. Эти цифры прозвучали сегодня в итоговом докладе главы МВД по РТ на итоговой коллегии ведомства.



В частности, силовики направили в суд дело о сбыте поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей членами организованного преступного сообщества через через интернет-портал HYDRA и дело ОПС по поставке контрафактных картриджей.