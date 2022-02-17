Путин призвал высылать нелегальных мигрантов за экстремизм и правонарушения

Против мигрантов, нарушающих российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, в том числе высылка из России и запрет въезда на территорию страны. Об этом заявил Владимир Путин на коллегии МВД.

Преступные группировки, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес», тоже должны знать о серьезных последствиях. Эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также глава государства заявил о необходимости эффективных превентивных мер по борьбе с экстремизмом, в том числе в интернете. Он поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в РФ.



Татьяна Леухина