В 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане превысил триллион рублей — это много или мало?

В прошлом году оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,086 триллиона рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 464,8 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, больше 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.

По данным Татарстанстата, 54,4% от оборота розничной торговли приходится на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, 19,5% — на индивидуальных предпринимателей, 19% — малые предприятия, 7,1% — доля физлиц, продающих товары на рынках и ярмарках.

Летом 2021 года республика стабильно лидировала в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли. По России Татарстан занимал седьмое место. Его опережали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Фото: Илья Репин

Триллион рублей — это:

$13,3 миллиарда, или €11,7 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. В 1,2 раза выше того же показателя пять лет назад — по итогам 2017 года он был равен 843,9 миллиарда рублей.

того же показателя пять лет назад — по итогам 2017 года он был равен 843,9 миллиарда рублей. В 3,9 раза больше , чем 15 лет назад — с января по декабрь 2007 года было продано товаров на 276,5 миллиарда рублей.

, чем 15 лет назад — с января по декабрь 2007 года было продано товаров на 276,5 миллиарда рублей. Примерно 270 тысяч рублей на душу населения с учетом количества населения в Татарстане, которое превышает 4 миллиона человек.

с учетом количества населения в Татарстане, которое превышает 4 миллиона человек. В три раза больше , чем оказано платных услуг татарстанцам в 2021 году — они их получили на 301,1 миллиарда рублей.

, чем оказано платных услуг татарстанцам в 2021 году — они их получили на 301,1 миллиарда рублей. Около 3% от всего оборота розничной торговли в России в прошлом году — этот показатель составил 39,2 триллиона рублей.

в России в прошлом году — этот показатель составил 39,2 триллиона рублей. На 128 миллиардов рублей меньше , чем в Свердловской области в 2021 году — там оборот розничной торговли составлял 1 триллион 215 миллиардов рублей.

, чем в Свердловской области в 2021 году — там оборот розничной торговли составлял 1 триллион 215 миллиардов рублей. Два оборота розничной торговли Ленинградской области в 2020 году — там он был равен 480,6 миллиарда рублей.

в 2020 году — там он был равен 480,6 миллиарда рублей. В 3,5 раза больше , чем в Ярославской области — в 2021 году здесь оборот составил более 304,7 миллиарда рублей.

, чем в Ярославской области — в 2021 году здесь оборот составил более 304,7 миллиарда рублей. Столько же денег напечатал Центробанк, чтобы поддержать семь крупнейших банков России в 2021 году — им понадобилась такая сумма, чтобы выполнить нормативы краткосрочной ликвидности.

напечатал Центробанк, чтобы поддержать семь крупнейших банков России в 2021 году — им понадобилась такая сумма, чтобы выполнить нормативы краткосрочной ликвидности. На 763 миллиарда рублей меньше , чем оборот розничной торговли по итогам 2021 года — 1,85 триллиона рублей. Но здесь учтены данные семи регионов.

, чем оборот розничной торговли по итогам 2021 года — 1,85 триллиона рублей. Но здесь учтены данные семи регионов. На 399,2 миллиарда больше оборота в Воронежской области — по итогам прошлого года это 687,2 миллиарда рублей.

Дарья Акимова