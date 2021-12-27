В Татарстане численность населения превысила 4 млн человек

В Татарстане численность населения превысила 4 миллиона человек, согласно результатам Всероссийской переписи населения, сообщил президент РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2021 года.



В республике вырос показатель смертности, рождаемость снизилась. По словам Минниханова, динамика численности населения всегда была положительной, но в последние два года темпы роста сократились. Более точные результаты будут позднее, сообщил президент республики.

До этого численность населения Татарстана держалась на уровне 3,8—3,9 млн человек. Показатель рождаемости до пандемии составлял 12,4 на 1 тыс. населения, а в 2020 и 2021 годы он снизился до 10,6.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов на пресс-конференции заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, она снижается и держится. Президент РТ отметил, что республика за время пандемии из-за коронавируса потеряла 1 416 человек.

Маргарита Головатенко