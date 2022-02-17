За сутки в Татарстане зарегистрировали 3 621 заражение COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 3 621 новый случай заболевания коронавирусом. 410 из них выявлены среди детей до 18 лет. 1 260 заболевших обнаружено в Казани, еще 531 — в Набережных Челнах. За все время пандемии COVID-19 заразились 84 250 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы 422 человека, по данным Минздрава РТ — 392. Всего выздоровели 54 073 человека, в том числе 3 202 — за минувшие сутки. От инфекции скончались еще шесть человек. Всего коронавирус унес жизни 1 679 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова