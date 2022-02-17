Главное о коронавирусе на 17 февраля: скрытые симптомы «омикрона», всех в Гонконге протестируют на COVID-19
В Татарстане на разобщении находятся классы в 12 школах
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 3 621 случай заражения COVID-19. Всего на 17 февраля в республике выявлено 84 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 54 073 человека, в том числе 3 202 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 679 человек, в том числе шесть — за минувшие сутки.
- В Татарстане от COVID-19 за минувшие сутки привились 2 914 человек. Общее число привитых в республике достигло 2 440 640 человек. Второй компонент препарата получили 1 902 100 татарстанцев. Ревакцинировались 226 829 человек.
- В Татарстане на разобщении находятся классы в 12 школах: по одной — в Черемшанском, Тукаевском, Менделеевском, Пестречинском, Спасском, Лаишевском районах, по три — в Нижнекамске и Казани. Полностью закрыты два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах.
Высокий уровень антител сохраняется у привитых «Спутником V» через год
За последние сутки в России выявили 180 622 новых случая коронавируса, выздоровели 185 082 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 840 502 человек, а выздоровевших — до 11 828 475 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 790 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 343 173 человека.
За последние сутки проведено 684 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 271 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат. Сведения о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину в Росздравнадзор не поступали.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новая вакцина от коронавируса с содержанием вирусоподобных частиц будет двухкомпонентной. Это необходимо, чтобы повысить специфичность антител. Клинические исследования препарата планируется начать через три недели. Результаты ожидаются к осени. После этого вакцина поступит в гражданский оборот.
- Препарат на основе вирусоподобных частиц будет содержать элементы S-белка от трех штаммов — уханьского, «дельты» и «омикрона», добавил Гинцбург. Данная вакцина будет актуальна в условиях постоянной мутации. Вчера Минздрав России одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах от 18 до 55 лет.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что омикрон-штамм размножается в нижних отделах дыхательных путей человека в десять раз медленнее «дельты». При этом в верхних отделах дыхательных путей новый вариант размножается так же активно, как и другие штаммы коронавируса.
- В России продлили до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности. Его ввели из-за пандемии COVID-19. Гражданам не нужно лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет после перенесенного COVID-19 у детей может активно держаться до девяти месяцев. Чем старше ребенок, тем активнее формируется иммунный ответ в виде антител.
- В России от COVID-19 привили уже более 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, они хорошо переносят вакцинацию.
- Для помощи в борьбе с COVID-19 в стране привлекли более 31 тыс. студентов медицинских вузов и 21,7 тыс. ординаторов и аспирантов, сообщил Мурашко. Студентов задействуют в работе кол-центров, ординаторов направляют в поликлинические подразделения как для работы непосредственно в контакте с пациентом, так и для работы на телемедицинских услугах.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов. Новый вариант уже зарегистрировали во всех регионах.
- Премьер-министр Михаил Мишустин призвал избавить людей от хождения по инстанциям на фоне тяжелой эпидемиологический обстановки. А власти должны быть готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавируса. Кабмин, по словам Мишустина, каждый день мониторит ситуацию с заболеваемостью в регионах.
- Врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил о правилах лечения штамма коронавируса «омикрон» в домашних условиях. В первую очередь нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие «серьезные» медпрепараты. Не рекомендуется постоянно соблюдать постельный режим.
- Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, сообщил Мурашко. Минздрав вместе с Минпромторгом отслеживает ситуацию с лекарствами на рынке. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный знак» подсчитал, что лекарств против COVID-19 при текущем уровне спроса хватит на восемь месяцев.
- На сегодняшний день 17% от всех болеющих COVID-19 — это несовершеннолетние. На госпитализации находятся 10 233 ребенка. Среди них 2,3% находятся в тяжелом состоянии, заявил Мурашко.
- Власти Мурманской области отменяют QR-коды в торговых центрах, кафе, ресторанах и кинотеатрах региона с 18 февраля. Губернатор Андрей Чибис сообщал, что пик омикрон-волны коронавируса в области уже пройден. Он пришелся на 10 февраля, тогда зарегистрировали 1 408 случаев.
- В России завершили работу над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и устойчивой к мутациям. Благодаря ей врачи смогут ставить диагноз уже между инкубационным периодом вируса и болезнью, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин сообщил, что в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших COVID-19. Еще более 146 тысяч человек воспользовались услугой за прошедшие полтора месяца 2022 года. Диспансеризацию должны пройти 7 млн переболевших россиян.
- Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что Москва вышла на плато по заболеваемости и по заражению коронавирусом. Он допустил, что намечается тенденция к снижению заболеваемости в российской столице.
- Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины «Спутник V» показали, что у привитых сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Для исследования взяли результаты анализа уровня антител 1 323 участников из 3 тысяч — это выборка из 44% добровольцев. У 80% уровень антител показал выше 200 BAU.
- Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков: «Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения».
Страны продолжают отменять ограничения
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 417 750 833 человека, 5 850 703 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 172 926). На второй строчке — Индия (42 754 315), на третьей — Бразилия (27 819 996), на четвертой — Франция (22 131 431), на пятой — Великобритания (18 575 733).
Больше всего смертей зафиксировано в США (928 519). За ними следуют Бразилия (641 096), Индия (510 413), Россия (335 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (314 128).
- Власти Гонконга планируют протестировать все местное население на COVID-19. Ежедневно тестирование будут проходить до миллиона человек. Жителям нужно будет сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.
- В Доминикане отменяют все действующие COVID-ограничения. Теперь ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа в различные заведения или ограничения в общественных местах с сегодняшнего дня — личная ответственность жителей страны, заявил президент республики Лиус Абинадер.
- Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) одобрило использование американской вакцины против коронавируса Moderna для вакцинации детей в возрасте шести лет и старше. Для прививки используется тот же препарат, который применяется для взрослых, однако в меньшей дозировке. Интервал между первой и второй процедурой вакцинации составляет не менее 28 дней.
- В Гонконге с пятницы запустят бесплатную службу такси для доставки пациентов с легкой формой COVID-19 из дома в больницы. Водителей снабдят защитными средствами и будут ежедневно тестировать, а в салоне будет проводиться дезинфекция.
- В Эстонии решили не отменять с 21 февраля сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании из-за высоких темпов распространения инфекции. Правительство продолжит обсуждать смягчение ограничений на следующей неделе. Основной предпосылкой для снятия мер будет снижение нагрузки на больницы.
- В Германии большинство коронавирусных ограничений хотят снять к 20 марта, но при условии, что не будут переполнены клиники. При этом останется в силе требование о ношении масок. В марте будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Сейчас доступ в рестораны, бары и кафе открыт лишь привитым или переболевшим.
- Австрийские власти также сообщили о планах отменить в марте большую часть ковидных ограничений. Они будут сниматься в несколько этапов. С 5 марта в Австрии планируют отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер.
- Швейцария с 17 февраля отменит большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Ношение масок и наличие COVID-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и других общественных мест. Отменят требование носить маски на рабочем месте и рекомендации работать из дома.
- Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носу. Зараженные этим вариантом люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе и его вздутие, изжогу, диарею.
- Заболеваемость коронавирусом замедляется в большинстве возрастных групп, однако исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также пациенты старше 75 лет. Такие данные сообщило приложение ZOE Covid Study, которое собирает данные о заболеваемости по всей Великобритании.
- Ученые выявили у летучих мышей в северном Лаосе три вируса, генетически схожие с коронавирусом. Их обнаружили у животных, живущих в карстовых пещерах. Все они могут проникать в человеческие клетки.
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