Главное о коронавирусе на 17 февраля: скрытые симптомы «омикрона», всех в Гонконге протестируют на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на разобщении находятся классы в 12 школах

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 3 621 случай заражения COVID-19. Всего на 17 февраля в республике выявлено 84 250 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 54 073 человека, в том числе 3 202 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 679 человек, в том числе шесть — за минувшие сутки.



В Татарстане от COVID-19 за минувшие сутки привились 2 914 человек. Общее число привитых в республике достигло 2 440 640 человек. Второй компонент препарата получили 1 902 100 татарстанцев. Ревакцинировались 226 829 человек.



В Татарстане на разобщении находятся классы в 12 школах: по одной — в Черемшанском, Тукаевском, Менделеевском, Пестречинском, Спасском, Лаишевском районах, по три — в Нижнекамске и Казани. Полностью закрыты два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах.

Фото: Максим Платонов

Высокий уровень антител сохраняется у привитых «Спутником V» через год

За последние сутки в России выявили 180 622 новых случая коронавируса, выздоровели 185 082 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 840 502 человек, а выздоровевших — до 11 828 475 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 790 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 343 173 человека.



За последние сутки проведено 684 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 271 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат. Сведения о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину в Росздравнадзор не поступали.



Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новая вакцина от коронавируса с содержанием вирусоподобных частиц будет двухкомпонентной. Это необходимо, чтобы повысить специфичность антител. Клинические исследования препарата планируется начать через три недели. Результаты ожидаются к осени. После этого вакцина поступит в гражданский оборот.



Фото: Максим Платонов

Препарат на основе вирусоподобных частиц будет содержать элементы S-белка от трех штаммов — уханьского, «дельты» и «омикрона», добавил Гинцбург. Данная вакцина будет актуальна в условиях постоянной мутации. Вчера Минздрав России одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах от 18 до 55 лет.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что омикрон-штамм размножается в нижних отделах дыхательных путей человека в десять раз медленнее «дельты». При этом в верхних отделах дыхательных путей новый вариант размножается так же активно, как и другие штаммы коронавируса.

В России продлили до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности. Его ввели из-за пандемии COVID-19. Гражданам не нужно лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые.



Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет после перенесенного COVID-19 у детей может активно держаться до девяти месяцев. Чем старше ребенок, тем активнее формируется иммунный ответ в виде антител.

Фото: Максим Платонов

В России от COVID-19 привили уже более 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, они хорошо переносят вакцинацию.



Для помощи в борьбе с COVID-19 в стране привлекли более 31 тыс. студентов медицинских вузов и 21,7 тыс. ординаторов и аспирантов, сообщил Мурашко. Студентов задействуют в работе кол-центров, ординаторов направляют в поликлинические подразделения как для работы непосредственно в контакте с пациентом, так и для работы на телемедицинских услугах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов. Новый вариант уже зарегистрировали во всех регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал избавить людей от хождения по инстанциям на фоне тяжелой эпидемиологический обстановки. А власти должны быть готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавируса. Кабмин, по словам Мишустина, каждый день мониторит ситуацию с заболеваемостью в регионах.

Фото: Максим Платонов

Врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил о правилах лечения штамма коронавируса «омикрон» в домашних условиях. В первую очередь нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие «серьезные» медпрепараты. Не рекомендуется постоянно соблюдать постельный режим.



Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, сообщил Мурашко. Минздрав вместе с Минпромторгом отслеживает ситуацию с лекарствами на рынке. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Честный знак» подсчитал, что лекарств против COVID-19 при текущем уровне спроса хватит на восемь месяцев.

На сегодняшний день 17% от всех болеющих COVID-19 — это несовершеннолетние. На госпитализации находятся 10 233 ребенка. Среди них 2,3% находятся в тяжелом состоянии, заявил Мурашко.

Власти Мурманской области отменяют QR-коды в торговых центрах, кафе, ресторанах и кинотеатрах региона с 18 февраля. Губернатор Андрей Чибис сообщал, что пик омикрон-волны коронавируса в области уже пройден. Он пришелся на 10 февраля, тогда зарегистрировали 1 408 случаев.

В России завершили работу над новой тест-системой на выявление коронавируса, которая будет более чувствительной и устойчивой к мутациям. Благодаря ей врачи смогут ставить диагноз уже между инкубационным периодом вируса и болезнью, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин сообщил, что в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших COVID-19. Еще более 146 тысяч человек воспользовались услугой за прошедшие полтора месяца 2022 года. Диспансеризацию должны пройти 7 млн переболевших россиян.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что Москва вышла на плато по заболеваемости и по заражению коронавирусом. Он допустил, что намечается тенденция к снижению заболеваемости в российской столице.

Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины «Спутник V» показали, что у привитых сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Для исследования взяли результаты анализа уровня антител 1 323 участников из 3 тысяч — это выборка из 44% добровольцев. У 80% уровень антител показал выше 200 BAU.

Фото: Максим Платонов

Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков: «Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения».

Страны продолжают отменять ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 417 750 833 человека, 5 850 703 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 172 926). На второй строчке — Индия (42 754 315), на третьей — Бразилия (27 819 996), на четвертой — Франция (22 131 431), на пятой — Великобритания (18 575 733).



Больше всего смертей зафиксировано в США (928 519). За ними следуют Бразилия (641 096), Индия (510 413), Россия (335 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (314 128).

Власти Гонконга планируют протестировать все местное население на COVID-19. Ежедневно тестирование будут проходить до миллиона человек. Жителям нужно будет сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.

В Доминикане отменяют все действующие COVID-ограничения. Теперь ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа в различные заведения или ограничения в общественных местах с сегодняшнего дня — личная ответственность жителей страны, заявил президент республики Лиус Абинадер.

Фото wikipedia.org

Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) одобрило использование американской вакцины против коронавируса Moderna для вакцинации детей в возрасте шести лет и старше. Для прививки используется тот же препарат, который применяется для взрослых, однако в меньшей дозировке. Интервал между первой и второй процедурой вакцинации составляет не менее 28 дней.

В Гонконге с пятницы запустят бесплатную службу такси для доставки пациентов с легкой формой COVID-19 из дома в больницы. Водителей снабдят защитными средствами и будут ежедневно тестировать, а в салоне будет проводиться дезинфекция.

В Эстонии решили не отменять с 21 февраля сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании из-за высоких темпов распространения инфекции. Правительство продолжит обсуждать смягчение ограничений на следующей неделе. Основной предпосылкой для снятия мер будет снижение нагрузки на больницы.

В Германии большинство коронавирусных ограничений хотят снять к 20 марта, но при условии, что не будут переполнены клиники. При этом останется в силе требование о ношении масок. В марте будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Сейчас доступ в рестораны, бары и кафе открыт лишь привитым или переболевшим.

Фото dw.com

Австрийские власти также сообщили о планах отменить в марте большую часть ковидных ограничений. Они будут сниматься в несколько этапов. С 5 марта в Австрии планируют отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер.

Швейцария с 17 февраля отменит большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Ношение масок и наличие COVID-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и других общественных мест. Отменят требование носить маски на рабочем месте и рекомендации работать из дома.

Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носу. Зараженные этим вариантом люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе и его вздутие, изжогу, диарею.

Заболеваемость коронавирусом замедляется в большинстве возрастных групп, однако исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также пациенты старше 75 лет. Такие данные сообщило приложение ZOE Covid Study, которое собирает данные о заболеваемости по всей Великобритании.

Фото: sever-press.ru

Ученые выявили у летучих мышей в северном Лаосе три вируса, генетически схожие с коронавирусом. Их обнаружили у животных, живущих в карстовых пещерах. Все они могут проникать в человеческие клетки.

Татьяна Леухина