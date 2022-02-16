Гинцбург: новая вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной

Новая вакцина от коронавируса с содержанием вирусоподобных частиц будет двухкомпонентной, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Двухэтапное введение вакцины необходимо, чтобы повысить специфичность антител.

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Гинцбург анонсировал проведение исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. Он говорил о разработке препарата еще в декабре 2020 года. Он сообщил, что это будет аналог препарата от COVID-19, которым лечился тогдашний президент США Дональд Трамп. Директор центра пояснил, что моноклональные антитела — это фактически те антитела, которые защищают от вируса и находятся в плазме переболевших.

Маргарита Головатенко