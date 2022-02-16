Казанцы жалуются на несанкционированные снежные свалки — видео

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Жители казанского поселка Сухая Река пожаловались на группу соседей, заваливающих их снегом. Для очистки дороги в поселке наняли трактор, а убранный снег свалили на участки других сельчан. Влага от снежных куч исчезает только в начале июня, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Минэкологии сообщили, что от жителей заявка поступила, и инспекторским составом министерства будут приняты все необходимые меры.

У дачного массива у поселка Отары в Приволжском районе тоже образовалась несанкционированная снежная свалка. В администрации Вахитовского и Приволжского районов сообщили, что администрация не использует площадь для временного складирования снега. В таких случаях сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности выезжают на место, ловят правонарушителя и составляют протокол.



В Казани работают семь официальных снегоплавильных пунктов, есть и 12 площадок для временного складирования снега. С начала года на горячую линию Минэкологии РТ поступило около 100 обращений о несанкционированных свалках.

В Казани за минувшие сутки вывезли с улиц 14 205 тонн снега. С начала зимнего сезона — 814 933 тонны снега.

Маргарита Головатенко