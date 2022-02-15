В Казани за минувшие сутки вывезли более 14 тысяч тонн снега

В Казани за минувшие сутки вывезли с улиц 14 тысяч 205 тонн снега. С начала зимнего сезона — 814 тыс. 933 тонны снега, сообщается на сайте мэрии города.

Днем на уборку улиц вышли 566 дорожных рабочих и 378 единиц специальной техники. Снег вывозят со следующих улиц: Айдарова, Ахтямова, Баумана, Ленинградской, Сибгата Хакима, Халезова, Химиков, Чистопольской, Яруллина, проспектов Ибрагимова, Победы и Ямашева, площади Свободы, Сибирского тракта, Фермского шоссе.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью в уборке были задействованы 114 дорожных рабочих и 394 единицы специальной техники. На этой неделе в Татарстане ожидается потепление, метели, мокрый снег. Жителей республики предупредили о возможном сходе снега и льда с крыш зданий и других поверхностей.



Татьяна Леухина