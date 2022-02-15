The Sun назвал время предполагаемого российского вторжения на Украину

Вторжение России на Украину якобы должно состояться 16 февраля, в 1.00 по британскому времени (то есть 4.00 по московскому и 3.00 по киевскому времени), сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник американской разведки.



В это время, по информации издания, Россия якобы планирует нанести по соседней стране массированный ракетный удар. Сообщается, что в нападении будут участвовать порядка 200 тысяч военных. Согласно информации источника, на белорусско-украинской границе находятся около 40 тысяч российских военных, еще 30 тысяч — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

11 февраля газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Джо Байден, участвуя в видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, назвал дату вторжения России на Украину — 16 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к сообщениям о датах якобы планируемого нападения РФ на Украину. По его словам, президент реагирует на подобную информацию с юмором и иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время нападения в часах.

Во вторник в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта. В начале встречи Путин отметил, что часть времени будет посвящена обсуждению вопросов безопасности и происходящему вокруг Украины. Встреча продлилась около трех часов.

Маргарита Головатенко