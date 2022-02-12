На трассе М-12 возводят десять транспортных развязок

При строительстве будущей скоростной федеральной трассы М-12 возводятся 10 из 19 транспортных развязок, сообщает «Автодор».



На нулевом этапе в Московской области строят две развязки из трех запланированных. Во Владимирской области сейчас обустраивают ростверки на двух опорах путепровода. В Нижегородской области и Татарстане возводят по три развязки, а в Чувашии идет работа на двух развязках.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что нулевой участок автодороги М-12 запустят в 2022 году. На нулевом этапе строительства создаются инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на отметке нулевого уровня. Ранее Хуснуллин называл стоимость нулевого участка автодороги Москва — Казань — 80 млрд рублей. Он расположен в пригороде Москвы. В связи с большой плотностью застройки на участке вице-премьер упоминал, что работа на нем идет в тяжелых условиях.

Полностью завершить строительство федеральной трассы, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, планируется за три года.

Маргарита Головатенко