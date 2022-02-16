Исследование: жители Набережных Челнов хотели бы иметь доход на пенсии в размере 45,3 тысячи

Россияне считают, что для достойной жизни на пенсии нужно иметь доход в размере 55,5 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ».

Сейчас средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет почти 19 тысяч рублей, работающих — 14 тысяч.

В среднем мужчинам нужно 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысячу. Молодежь до 30 лет также хотела бы иметь на пенсии доход в 60 тысяч рублей. Сами опрошенные пенсионеры заявили, что им достаточно 33 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наибольший доход на пенсии хотели бы иметь жители Москвы (83,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (77,4 тыс.), Хабаровска (74,6 тыс.), Владивостока (73,8 тыс.) и Тюмени (68,8 тыс. рублей).

Жителям Челнов для хорошей жизни нужно лишь 45,3 тысячи рублей. Также «дешево» достойную жизнь на пенсии оценили жители Астрахани (42,1 тыс.), Пензы (42,9 тыс.), Саратова (43,3 тыс.) и Оренбурга (47 тыс.), пишут «Известия».

Вчера группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о минимальной пенсии в 40% от заработка. Сейчас средний показатель составляет 30% от утраченной заработной платы. В конце января президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.



На прошлой неделе исследование показало, что большинству жителей России сделанных ими накоплений на черный день хватит лишь на три месяца в случае потери дохода.



Татьяна Леухина