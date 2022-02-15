В Госдуму внесли проект о минимальной пенсии в 40% от заработка

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о минимальной пенсии в 40% от заработка. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно ему, депутаты предлагают выплачивать страховую пенсию в 40% от средней зарплаты гражданина за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию. В настоящее время средний показатель составляет 30% от утраченной заработной платы. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает подобное несправедливым.

По мнению авторов проекта, реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов. Однако авторы правительственного заключения считают, что они понадобятся, но в проекте не указано, где взять средства.

Фото: Илья Репин

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Как уточнял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в результате их средний размер у неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля.

Дарья Акимова