Большинству россиян накоплений хватит только на три месяца при потере дохода

Фото: Анна Сейтумерова

Большинству жителей России сделанных ими накоплений на черный день хватит лишь на три месяца в случае потери дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» вместе с исследовательским центром А2.

Сбережения есть у 79% россиян, хотя в прошлом году так ответили не более половины участников подобного опроса. Однако 58,5% накопили до 100 тысяч рублей, 38% — от 100 до 300 тысяч рублей, 2% — от 300 тысяч до 1 млн рублей, 1,5% — больше 1 млн рублей.

62% считают, что накопленных денег им хватило бы не больше чем на три месяца, 19% — на три — шесть месяцев, 15% — от шести до 12 месяцев, 2% — от года до трех лет и еще 2% — на срок больше трех лет.

Также 67% участников исследования боятся потерять деньги из-за инфляции, действий мошенников или хакеров.

Согласно другому исследованию, проведенному в январе аналитическим центром университета «Синергия», всего 26% россиян делают накопления. Чаще всего они копят на крупные покупки, среди которых недвижимость, автомобили, бытовая техника, также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

Дарья Акимова