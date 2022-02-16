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В России зарегистрировали 179 284 случая заражения COVID-19

11:13, 16.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 179 284 случая заражения COVID-19
Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки зарегистрировали 179 284 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14 659 880.

Выздоровели 172 468 пациентов за сутки, всего — 11 643 393. Число умерших возросло за сутки на 748 и достигло 342 383.

Фото: mos.ru

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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