В России зарегистрировали 179 284 случая заражения COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 179 284 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14 659 880.
Выздоровели 172 468 пациентов за сутки, всего — 11 643 393. Число умерших возросло за сутки на 748 и достигло 342 383.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина
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