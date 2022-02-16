Главное о коронавирусе на 16 февраля: в Москве не нашли детей без антител, новая вакцина на основе «омикрона»

«Учитель года» в Татарстане пройдет в режиме COVID-free

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 3 746 случаев заражения COVID-19. Всего на 16 февраля в республике выявлено 80 629 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 50 871 человек, в том числе 2 794 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 673 человека, в том числе пять — за минувшие сутки.

В Татарстане по-прежнему из-за эпидемиологической ситуации закрыты два детских сада. На разобщение отправлены классы в 19 школах: в Черемшанском, Нурлатском, Менделеевском, Мензелинском, Спасском районах — по одной школе, в Пестречинском районе — по две, в Нижнекамском — шесть, в Набережных Челнах — одна, в Казани — 5 школ. Сегодня «утренний фильтр» не прошли 357 школьников.

В Татарстане региональный этап конкурса «Учитель года» будет проходить с учетом антиковидных ограничений: на мероприятие допустят только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут следить отдельно закрепленные лица. Региональный этап пройдет с 20 по 25 марта на базе школ Казани.



Фото: Олег Тихонов

В РКБ Татарстана женщине провели сложную операцию, чтобы убрать опухоль, которая начала сдавливать легкое и мешала дышать. Пациентка заболела COVID-19 и решила сделать компьютерную томографию. Та показала затемнение в легком больших размеров, которое вначале было принято за другую патологию.

«Омикрон» выявили уже во всех российских регионах

За последние сутки в России выявили 179 284 новых случая коронавируса, выздоровело 172 468 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 659 880 человек, а выздоровевших — до 11 643 393 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 748 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 342 383 человека.



За последние сутки проведено 552 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 270,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Штамм «омикрон» выявили во всех 85 регионах страны, сообщили в оперштабе. Снижение госпитализаций отмечено в 5 субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах.

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что у зараженных COVID-19 пациентов в редких случаях наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, произошедшей более 100 лет назад.

Фото minzdrav.gov.ru

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о проведении клинических исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. Разработчики в ближайшее время получат разрешение на их проведение.

Также центр запросил разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, созданной по новой технологии — на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». Этот препарат может понадобиться на случай появления новых штаммов.

Комбинация AstraZeneca и «Спутника лайт» признана безопасной. Исследование проводилось в России и Азербайджане. В нем приняли участие 200 добровольцев, они находились под наблюдением в течение 57 дней после введения первой дозы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его выписали из Центральной клинической больницы. Сейчас он занимается работой, чувствует себя нормально. В минувшую пятницу стало известно, что политик попал в больницу с симптомами ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог, профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон» уже стал доминирующим штаммом на территории России, но вырабатывающиеся к нему антитела не могут полностью нейтрализовать другие варианты инфекции. Чтобы получить полноценную защиту от других вариантов инфекции, следует вакцинироваться.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев предположил, что ситуация с COVID-19 в России будет спокойной до майских праздников. Однако он допустил появление новых вариантов вируса.

Власти Башкирии рекомендовали работодателям перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы. Также в регионе отменили обязательный режим самоизоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Привитые вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» матери могут передавать младенцам антитела с грудным молоком, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Прививаться этими препаратами необходимо с 22-й недели беременности.

Патологические изменения в легких при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании «дельтой», заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые отметили, что у привитых вакциной «ЭпиВакКорона» испытуемых хомяков легкие были защищены от размножения нового варианта вируса.

Сенаторы вместе с Минздравом России рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти. Ожидается, что пациенты смогут получить соответствующее направление у терапевта. Также появится анкета, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту.

Фото: e-nkama.ru

Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей, которые ни разу бы не сталкивались с коронавирусом COVID-19. В связи с этим протокол клинических исследований вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории нужно менять. Сейчас центр вынужден внести изменения в протокол клинических исследований. Предполагается, что нижнюю границу по антителам установят не на нуле, а как минимум на уровне 100 международных единиц BAU (единицы связывающих антител).

В ВОЗ ждут новый вариант COVID-19 к концу года

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 415 508 449 человек, 5 837 873 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 038 251). На второй строчке — Индия (42 723 558), на третьей — Бразилия (27 677 468), на четвертой — Франция (22 028 588), на пятой — Великобритания (18 521 452).



Больше всего смертей зафиксировано в США (925 441). За ними следуют Бразилия (640 076), Индия (509 872), Россия (334 785, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 965).

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что новый вариант коронавируса может появиться к концу 2022 года. Пандемия еще не окончена, но в странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации, волна заболеваемости «омикроном» быстро спадает.

Фото twitter.com/hans_kluge

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной «Спутник Лайт» прибывать в страну без карантина, но лишь по программе «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. При оформлении Thailand Pass уже сейчас туристы могут выбрать и указать «Спутник Лайт», приложив подтверждающий сертификат.

Американские медики выяснили, что примерно 37% из них частично или полностью перестали чувствовать вкус пищи. Врачи изучили истории болезни около 140 тысяч носителей коронавируса. В среднем от подобных проблем страдали около 37% пациентов, большая часть из которых приходилась на женщин и мужчин среднего возраста. На потерю вкусов и запахов из-за COVID-19 меньше жаловались юные и пожилые участники наблюдений.

Власти Китая выявили два новых случая заражения COVID-19 среди участников Олимпийских игр в Пекине. Вчера в страну прибыл 31 представитель из других стран, коронавирус выявили в аэропорту и отеле Олимпийской деревни.

Во Франции отменили запрет на работу ночных клубов и ослабили некоторые ограничения в культурных учреждениях и барах. Теперь там можно вновь употреблять напитки стоя возле бара. В поездах дальнего следования, на стадионах и в кинотеатрах вновь разрешили употреблять пищу и напитки.

Татьяна Леухина