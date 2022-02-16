Главное о коронавирусе на 16 февраля: в Москве не нашли детей без антител, новая вакцина на основе «омикрона»
«Учитель года» в Татарстане пройдет в режиме COVID-free
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 3 746 случаев заражения COVID-19. Всего на 16 февраля в республике выявлено 80 629 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 50 871 человек, в том числе 2 794 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 673 человека, в том числе пять — за минувшие сутки.
- В Татарстане по-прежнему из-за эпидемиологической ситуации закрыты два детских сада. На разобщение отправлены классы в 19 школах: в Черемшанском, Нурлатском, Менделеевском, Мензелинском, Спасском районах — по одной школе, в Пестречинском районе — по две, в Нижнекамском — шесть, в Набережных Челнах — одна, в Казани — 5 школ. Сегодня «утренний фильтр» не прошли 357 школьников.
- В Татарстане региональный этап конкурса «Учитель года» будет проходить с учетом антиковидных ограничений: на мероприятие допустят только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут следить отдельно закрепленные лица. Региональный этап пройдет с 20 по 25 марта на базе школ Казани.
- В РКБ Татарстана женщине провели сложную операцию, чтобы убрать опухоль, которая начала сдавливать легкое и мешала дышать. Пациентка заболела COVID-19 и решила сделать компьютерную томографию. Та показала затемнение в легком больших размеров, которое вначале было принято за другую патологию.
«Омикрон» выявили уже во всех российских регионах
За последние сутки в России выявили 179 284 новых случая коронавируса, выздоровело 172 468 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 659 880 человек, а выздоровевших — до 11 643 393 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 748 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 342 383 человека.
За последние сутки проведено 552 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 270,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Штамм «омикрон» выявили во всех 85 регионах страны, сообщили в оперштабе. Снижение госпитализаций отмечено в 5 субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах.
- Иммунолог Николай Крючков предупредил, что у зараженных COVID-19 пациентов в редких случаях наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, произошедшей более 100 лет назад.
- Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о проведении клинических исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. Разработчики в ближайшее время получат разрешение на их проведение.
- Также центр запросил разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, созданной по новой технологии — на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». Этот препарат может понадобиться на случай появления новых штаммов.
- Комбинация AstraZeneca и «Спутника лайт» признана безопасной. Исследование проводилось в России и Азербайджане. В нем приняли участие 200 добровольцев, они находились под наблюдением в течение 57 дней после введения первой дозы.
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его выписали из Центральной клинической больницы. Сейчас он занимается работой, чувствует себя нормально. В минувшую пятницу стало известно, что политик попал в больницу с симптомами ОРВИ.
- Вирусолог, профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон» уже стал доминирующим штаммом на территории России, но вырабатывающиеся к нему антитела не могут полностью нейтрализовать другие варианты инфекции. Чтобы получить полноценную защиту от других вариантов инфекции, следует вакцинироваться.
- Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев предположил, что ситуация с COVID-19 в России будет спокойной до майских праздников. Однако он допустил появление новых вариантов вируса.
- Власти Башкирии рекомендовали работодателям перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы. Также в регионе отменили обязательный режим самоизоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19.
- Привитые вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» матери могут передавать младенцам антитела с грудным молоком, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Прививаться этими препаратами необходимо с 22-й недели беременности.
- Патологические изменения в легких при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании «дельтой», заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые отметили, что у привитых вакциной «ЭпиВакКорона» испытуемых хомяков легкие были защищены от размножения нового варианта вируса.
- Сенаторы вместе с Минздравом России рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти. Ожидается, что пациенты смогут получить соответствующее направление у терапевта. Также появится анкета, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту.
- Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей, которые ни разу бы не сталкивались с коронавирусом COVID-19. В связи с этим протокол клинических исследований вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории нужно менять. Сейчас центр вынужден внести изменения в протокол клинических исследований. Предполагается, что нижнюю границу по антителам установят не на нуле, а как минимум на уровне 100 международных единиц BAU (единицы связывающих антител).
В ВОЗ ждут новый вариант COVID-19 к концу года
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 415 508 449 человек, 5 837 873 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 038 251). На второй строчке — Индия (42 723 558), на третьей — Бразилия (27 677 468), на четвертой — Франция (22 028 588), на пятой — Великобритания (18 521 452).
Больше всего смертей зафиксировано в США (925 441). За ними следуют Бразилия (640 076), Индия (509 872), Россия (334 785, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 965).
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что новый вариант коронавируса может появиться к концу 2022 года. Пандемия еще не окончена, но в странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации, волна заболеваемости «омикроном» быстро спадает.
- Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной «Спутник Лайт» прибывать в страну без карантина, но лишь по программе «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. При оформлении Thailand Pass уже сейчас туристы могут выбрать и указать «Спутник Лайт», приложив подтверждающий сертификат.
- Американские медики выяснили, что примерно 37% из них частично или полностью перестали чувствовать вкус пищи. Врачи изучили истории болезни около 140 тысяч носителей коронавируса. В среднем от подобных проблем страдали около 37% пациентов, большая часть из которых приходилась на женщин и мужчин среднего возраста. На потерю вкусов и запахов из-за COVID-19 меньше жаловались юные и пожилые участники наблюдений.
- Власти Китая выявили два новых случая заражения COVID-19 среди участников Олимпийских игр в Пекине. Вчера в страну прибыл 31 представитель из других стран, коронавирус выявили в аэропорту и отеле Олимпийской деревни.
- Во Франции отменили запрет на работу ночных клубов и ослабили некоторые ограничения в культурных учреждениях и барах. Теперь там можно вновь употреблять напитки стоя возле бара. В поездах дальнего следования, на стадионах и в кинотеатрах вновь разрешили употреблять пищу и напитки.
комментарии
как говорил доктор Хаус все врут! а вирусологи гамалеевцы особенно сильно.
руки от детей уберите свои.