Сборная России по хоккею проиграла Чехии в овертайме матча группового этапа Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла чешской команде в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу Чехии. Среди россиян шайбы во время матча забросили Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

Однако, несмотря на поражение в овертайме, российская команда выходит напрямую в четвертьфинал с первого места в группе.

11 февраля сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе B и вышла в четвертьфинал Олимпийский игр в Пекине. Россияне одержали две победы в двух матчах группового этапа: над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).





Дарья Акимова