Воронков избежал дисквалификации и сыграет в четвертьфинальном матче Олимпийского турнира

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков избежал дисквалификации на матч 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею в Пекине. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

«Все в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что никаких дисциплинарных мер принято не было. Это хоккей: судьи — судят, хоккеисты — играют. Эмоции немного перехлестнули. К сожалению, пропустили два гола. Будем делать выводы и не повторять ошибок», — сказал Ковальчук.

Напомним, форвард сборной России Дмитрия Воронков был удален до конца игры (5+20) в матче группового этапа со сборной Чехии (5:6 ОТ) за удар соперника в голову.