Трусова и Щербакова высказались о прокатах, Валиева пропустила пресс-конференцию

Фигуристка Камила Валиева, занявшая первое место в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх, не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия, сообщает Олимпийский комитет России.



Комментарии прессе дали фигуристки Анна Щербакова, занявшая второе место, и Александра Трусова, занявшая четвертое место.

Анна Щербакова рассказала, что почти не нервничала, контролировала каждое вращение, каждый прыжок:

— Полностью довольна и прокатом, и оценками. Теперь очень важно настроиться на произвольную программу, не упустить свой шанс.

Она поделилась, что три дня назад у нее сломалось лезвие на одном из коньков и сегодня фигуристка каталась в других коньках.

Фото: olympic.ru

Александра Трусова сообщила, что у нее тоже почти не было волнения и она была настроена сделать все элементы, в том числе и тройной аксель:

— После падения ни о чем не думала, старалась сохранить образ и не испортить общее впечатление от проката. Думаю, у меня это получилось. Оценки не удивили. Они всегда такие, если не получается аксель.

Фото: olympic.ru

Впереди у фигуристок произвольная программа, которую спортсменки представят 17 февраля.

Напомним, в копилке российских фигуристов уже есть золото в командном турнире Олимпийских игр. Однако церемония их награждения сорвалась из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

С делом юной фигуристки в итоге разобрались и допустили ее до личного первенства, но Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Более того, там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.

Маргарита Головатенко