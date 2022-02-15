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Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

06:43, 15.02.2022
Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов к переговорам касаемо ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ранее Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. Кроме того, российский лидер инициировал вопрос по гарантиям безопасности для страны.

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля отметил, что Украина является частью более серьезной проблемы гарантий безопасности, передает RT со ссылкой на CNN.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и затронул тему возможного военного вторжения. По его словам, Донбасс и Крым вернутся в страну дипломатическим путем. Президент отметил, что «день нападения», 16 февраля, Украина сделает Днем единения.

Также вчера МИД РФ посоветовал россиянам отслеживать сообщения с Украины. Как отметил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Юрий Горлач, ситуация вокруг Украины является чувствительной темой, и вокруг нее множество спекуляций и нагнетания напряженности со стороны Запада.

Диана Жиленкова
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