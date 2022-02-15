Песков: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин готов к переговорам касаемо ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ранее Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. Кроме того, российский лидер инициировал вопрос по гарантиям безопасности для страны.
Представитель Кремля отметил, что Украина является частью более серьезной проблемы гарантий безопасности, передает RT со ссылкой на CNN.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и затронул тему возможного военного вторжения. По его словам, Донбасс и Крым вернутся в страну дипломатическим путем. Президент отметил, что «день нападения», 16 февраля, Украина сделает Днем единения.
Также вчера МИД РФ посоветовал россиянам отслеживать сообщения с Украины. Как отметил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Юрий Горлач, ситуация вокруг Украины является чувствительной темой, и вокруг нее множество спекуляций и нагнетания напряженности со стороны Запада.
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