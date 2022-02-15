В Казани в переходе возле РКБ разобрали одну из лестниц в связи с ремонтом

Сегодня утром в Казани в переходе возле РКБ горожане столкнулись с разобранной лестницей. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Лестница была в аварийном состоянии, поэтому ее начали ремонтировать. Подрядная организация должна была вести работы по частям, чтобы не перекрывать поток и не мешать жителям, однако рабочие решили срезать все сразу и не успели восстановить. Кто-то сорвал сигнальную ленту, в результате чего казанцы попали в ловушку.

Сейчас ограждение и сигнальные ленты восстановили, объявления с предупреждением повесили. Подрядчику сделали замечание и потребовали ускориться — на месте ведутся сварочные работы. Компания понесет наказание, а начальник управления, балансосодержатель, уже получил дисциплинарное взыскание.

Летом прошлого года в Казани на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет. В тот же вечер на месте сразу отработала аварийная служба управляющей компании. Они постелили трап, позже начались восстановительные работы.



Татьяна Леухина