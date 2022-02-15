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В Казани в переходе возле РКБ разобрали одну из лестниц в связи с ремонтом

11:59, 15.02.2022 1
В Казани в переходе возле РКБ разобрали одну из лестниц в связи с ремонтом
Фото: t.me/kzn_official

Сегодня утром в Казани в переходе возле РКБ горожане столкнулись с разобранной лестницей. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Лестница была в аварийном состоянии, поэтому ее начали ремонтировать. Подрядная организация должна была вести работы по частям, чтобы не перекрывать поток и не мешать жителям, однако рабочие решили срезать все сразу и не успели восстановить. Кто-то сорвал сигнальную ленту, в результате чего казанцы попали в ловушку.

Сейчас ограждение и сигнальные ленты восстановили, объявления с предупреждением повесили. Подрядчику сделали замечание и потребовали ускориться — на месте ведутся сварочные работы. Компания понесет наказание, а начальник управления, балансосодержатель, уже получил дисциплинарное взыскание.

Летом прошлого года в Казани на улице Зорге в Казани обрушился лестничный пролет. В тот же вечер на месте сразу отработала аварийная служба управляющей компании. Они постелили трап, позже начались восстановительные работы.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:50
    Дурость рабочих и не более) да и лента же есть. Зачем туда подниматься??
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