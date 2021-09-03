В Казани восстанавливают обрушившуюся лестницу в многоквартирном доме по улице Зорге

В Казани в доме №81 по ул. Рихарда Зорге ведутся восстановительные работы на лестничной площадке. Ранее здесь произошел провал лестничного марша.

Инцидент произошел 28 августа во втором подъезде в многоквартирном доме 1976 года постройки. В тот же вечер на месте сразу отработала аварийная служба управляющей компании. Они постелили трап.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На следующее утро приехали проектанты с целью выяснить причину обрушения и определить дальнейшие действия. На сегодня проект по ремонту этого лестничного марша уже есть, работы ведутся, сообщается на сайте мэрии Казани.

Прокуратура Приволжского района Казани по поручению аппарата надзорного ведомства проверит информацию об обрушении лестничного пролета в доме №81 на улице Зорге. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

