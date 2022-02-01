В NASA заявили, что МКС могут увести с орбиты в январе 2031 года

В докладе NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) говорится, что международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года.

Предполагается, что после осуществления маневров по выстраиванию конечной траектории и точки попадания обломков операторы МКС выполнят включение двигателей, что должно опустить станцию как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу.

В сентябре прошлого года в ходе организованной «Роскосмосом» совместно с МИД России международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, в организации усердно работают над продлением работы МКС и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях.



Максим Кокунин