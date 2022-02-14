В Татарстане перед судом предстанет жительница Ставрополья за обман с продажей офисной бумаги

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Ставропольского края. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с августа по октябрь прошлого года женщина, находясь у себя дома, выложила в Сеть объявление о продаже офисной бумаги. На рекламу откликнулись пятеро покупателей, в том числе житель Верхнеуслонского района. Они перечислили злоумышленнице 280 тысяч рублей. Деньги женщина присвоила, взятые на себя обязательства так и не выполнила.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину она полностью признала, возместила ущерб в размере 30 тысяч рублей. В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский суд для рассмотрения по существу.

На прошлой неделе в Казани полиция задержала молодых людей, подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов. Сумма нанесенного ими ущерба составила 11 млн рублей.



Татьяна Леухина