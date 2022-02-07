В Казани полицейские ликвидировали мошеннический кол-центр — ущерб от него составил 11 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани полиция задержала группу молодых людей, подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов. Сумма нанесенного ими ущерба составила 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Аферисты звонили гражданам и говорили, что приобретенные ими препараты якобы непригодны, поэтому им как потерпевшим полагается компенсация. Для ее получения требовалось оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

В декабре 2021 года сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РТ обнаружили частный дом, откуда мошенники делали звонки жителям России, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Одного из них объявили в федеральный розыск. Задержанные признались, что организаторы предоставляли им телефоны, сим-карты и списки номеров для обзвона. Каждый из них потом получал вознаграждение — 25% от суммы полученных от потерпевших денег.

Фото: МВД по РТ

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под подпиской о невыезде, второй — под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.

В Набережных Челнах семья лишилась свыше 5 млн рублей за 10 дней. Они доверились звонкам лжесотрудников налоговой, банка и полиции.

Дарья Акимова