В одном из казанских домов протекает крыша — жильцам приходится забираться на нее и убирать снег
В казанском жилом доме, расположенном на улице Космонавтов, 34, протекает крыша. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
По словам местных жителей, вода проникает не только в подъезд, но и в квартиры. Тем не менее, управляющая компания не предпринимает никаких действий. Из-за этого жильцам приходится самостоятельно залезать на крышу и сбрасывать оттуда снег.
— И вот представьте 20 летняя девушка и 50 летний отец лезут на крышу без специальных страховочных приспособлений и, рискуя своей жизнью долбят лед на самом краю крыши.... такое безобразие продолжается уже второй год, — говорится в сообщении.
В декабре сообщалось, что в городе на улице Светлая, 24 жилой дом остался без крыши. По словам местных жителей, капремонт здания начался летом прошлого года, его должны были завершить в ноябре. Но вместо крыши остался только каркас, а в квартиры стали попадать вода и холод.
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