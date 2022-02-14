В одном из казанских домов протекает крыша — жильцам приходится забираться на нее и убирать снег

Фото: соцсети

В казанском жилом доме, расположенном на улице Космонавтов, 34, протекает крыша. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

По словам местных жителей, вода проникает не только в подъезд, но и в квартиры. Тем не менее, управляющая компания не предпринимает никаких действий. Из-за этого жильцам приходится самостоятельно залезать на крышу и сбрасывать оттуда снег.

Фото: соцсети

— И вот представьте 20 летняя девушка и 50 летний отец лезут на крышу без специальных страховочных приспособлений и, рискуя своей жизнью долбят лед на самом краю крыши.... такое безобразие продолжается уже второй год, — говорится в сообщении.

В декабре сообщалось, что в городе на улице Светлая, 24 жилой дом остался без крыши. По словам местных жителей, капремонт здания начался летом прошлого года, его должны были завершить в ноябре. Но вместо крыши остался только каркас, а в квартиры стали попадать вода и холод.

Диана Жиленкова